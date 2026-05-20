بھارت: اسپا سینٹر میں شوہر کے ہاتھوں 25 سالہ بیوٹیشن کا بے دردی سے قتل

بھارتی ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں 25 سالہ بیوٹیشن کو اس کے شوہر نے اسپا سینٹر کے اندر چاقو کے متعدد وار کر کے قتل کر دیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق مقتولہ بنگی ڈیبورا ایک اسپا سینٹر میں کام کرتی تھی جبکہ ملزم راجو آٹو رکشہ چلاتا ہے۔
راجو منگل کے روز چاقو لے کر اسپا پہنچا اور عملے کے سامنے بیوی سے جھگڑا کرنے کے بعد اس پر حملہ کر دیا، شدید زخمی ہونے کے باعث خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی جبکہ ملزم اسکوٹر پر فرار ہو گیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کافی عرصے سے تنازعات چل رہے تھے اور دونوں گزشتہ 2 برس سے الگ رہ رہے تھے، دونوں کے درمیان طلاق کا مقدمہ بھی زیرِ سماعت تھا۔
ابتدائی تحقیقات کے مطابق گھریلو جھگڑے، بدگمانی اور ذاتی اختلافات قتل کی وجہ بنے۔
تحقیقات کے دوران یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ملزم کے خلاف 2016ء میں مقتولہ کے اغواء کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے جب وہ کم عمر بچی تھی۔
پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے سی سی ٹی وی فوٹیج اور عینی شاہدین کے بیانات کی مدد سے تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔