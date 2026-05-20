امریکا پُرامن جوہری تنصیبات و انفرااسٹرکچر پر حملوں کا ذمے دار ہے: ایران

20 مئی ، 2026
---فائل فوٹو
اقوامِ متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ امریکا پُرامن جوہری تنصیبات اور شہری انفرااسٹرکچر پر حملوں کا ذمے دار ہے۔

اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکا تاریخ میں ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے والا واحد ملک ہے۔

اقوامِ متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کا کہنا ہے کہ امریکا غیر قانونی ناکہ بندیوں اور خطے میں اسرائیلی مظالم کی حمایت کا ذمے دار ہے۔

امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے اشارے ملے ہیں، ایرانی مندوب امیر سعید

اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ ہمیں امریکی ناکا بندی ختم ہونے سے متعلق اشارے ملے ہیں۔

امیر سعید ایروانی کا کہنا ہے کہ امریکا نے پھر سلامتی کونسل کا غلط استعمال کر کے ایران کے خلاف جھوٹ پھیلایا، امریکا نے گمراہ کن الزامات، عالمی امن اور بحری آزادی کا منافقانہ سہارا لیا۔

انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ مجرم امریکا اب خود پراسیکیوٹر اور جج کا کردار ادا کر رہا ہے۔

