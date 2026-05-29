یورپی یونین کا غیر قانونی مصنوعات کی فروخت پر ٹیمو پر 232 ملین ڈالرز جرمانہ

یورپی یونین نے چینی آن لائن خریداری پلیٹ فارم ’ٹیمو‘ پر غیر قانونی مصنوعات کی فروخت روکنے میں ناکامی پر 200 ملین یورو یعنی تقریباً 232 ملین ڈالرز جرمانہ عائد کر دیا۔
یورپی حکام کے مطابق ٹیمو اپنی ویب سائٹ پر فروخت ہونے والی غیر قانونی اشیاء کے خطرات کا درست اندازہ لگانے اور صارفین کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔
تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ کمپنی کے مشورہ دینے کے نظام اور سوشل میڈیا متاثرین کے ذریعے مصنوعات کی تشہیر نے غیر قانونی مصنوعات کی فروخت کے خطرات میں اضافہ کیا۔
یہ کارروائی یورپی صارف تنظیم ’بیوک‘ اور 17 ملکی تنظیموں کی شکایات کے بعد کی گئی ہے۔
یہ تحقیقات تقریباً 2 سال سے جاری تھیں اور یورپی یونین کے ’ڈیجیٹل سروسز ایکٹ‘ کے تحت کی گئیں جس میں بڑی ٹیک کمپنیوں کو غیر قانونی اور نقصان دہ مواد روکنے کا پابند بنایا گیا ہے۔
یورپی حکام نے ٹیمو کو 28 اگست تک اصلاحی منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے، اگر کمپنی نے قوانین پر مکمل عمل نہ کیا تو آئندہ اس پر مزید سخت جرمانے بھی عائد کیے جا سکتے ہیں۔
ٹیمو نے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے جرمانے کو غیر مناسب قرار دیا ہے۔
غزہ کی پٹی کے شہر دیر البلاح میں قائم ’لاپتہ افراد کے قبرستان‘ میں سیکڑوں نامعلوم لاشیں دفن ہیں جہاں اپنے پیاروں کی تلاش میں خاندان روزانہ پہنچتے ہیں، اسرائیلی جنگ کے دوران لاپتہ ہونے والے فلسطینیوں کی شناخت نہ ہونے کے باعث یہ قبرستان انسانی المیے کی علامت بن چکا ہے۔
آزاد جموں و کشمیر پولیس کے سابق ڈی آئی جی عرفان سلیم نے اپنی 35 سالہ پیشہ ورانہ زندگی میں جرأت، دیانتداری، فرض شناسی اور عوامی خدمت کی مثالیں قائم کرتے ہوئے متعدد قومی اور سرکاری اعزازات اپنے نام کیے، اِنہیں ’تمغۂ امتیاز‘، ’قائدِاعظم پولیس میڈل‘ سمیت کئی بڑے اعزازات سے نوازا گیا ہے۔