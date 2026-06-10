ماہرہ خان کی شاہ چارلس سے ملاقات، ویڈیو وائرل

پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ماہرہ خان نے لندن میں برٹش ایشین ٹرسٹ کے سالانہ عشائیے میں شاہ چارلس سے ملاقات کی ہے۔
ماہرہ خان کی شاہ چارلس سے ہونے والی ملاقات کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہیں۔
وائرل ویڈیوز میں اداکارہ کو انتہائی خوش گوار انداز میں شاہ چارلس سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
شاہ چارلس سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ماہرہ خان نے کہا کہ شاہ چارلس کو یہ جاننے میں بہت دلچسپی تھی کہ کام کیسے ہو رہا ہے اور مجھے یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ وہ جانتے ہیں کہ میں نے ٹرسٹ کے لیے کیا کام کیا ہے۔
اداکارہ نے عشائیے میں مشہور پاکستانی ڈیزائنر فراز منان کا ڈیزائن کیا ہوا سنہرے رنگ کا خوبصورت جوڑا پہن کر شرکت کی۔
معروف بھارتی فلمساز و ہدایتکار امتیاز علی نے دہلی میں کالج کے دنوں میں اپنے اغوا ہونے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو طلبہ تنظیموں میں کشیدگی کی وجہ سے نشانہ میں بنا۔ انکے مطابق یہ واقعہ ایک سیاسی پوسٹر لگانے پر ہوا اور مجھے اغوا کر لیا گیا۔
بالی ووڈ اداکار عمران خان اور جنوبی بھارت کی تامل اور تیلگو فلموں کی اداکارہ لیکھا واشنگٹن کے درمیان کچھ عرصے سے رومانوی ملاقاتیں جاری ہیں۔ یاد رہے کہ 43 سالہ عمران خان جو بالی ووڈ سپر اسٹار عامر خان کے بھانجے ہیں، انکی پہلے اونتیکا ملک سے شادی ہوئی تھی، تاہم بعد میں دونوں میں علیحدگی ہوگئی، جس کے بعد عمران نے لیکھا کے ساتھ تعلق قائم کیا۔