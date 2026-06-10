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مشرقِ وسطیٰ میں مزید کشیدگی، چین کا بیان سامنے آ گیا

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بین الاقوامی خبریں
10 جون ، 2026
— فائل فوٹو
— فائل فوٹو

چین نے مشرقِ وسطیٰ میں مزید کشیدگی میں اضافے سے گریز کرنے پر زور دیا ہے۔

چین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ متعلقہ فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، فریقین تنازع کو مزید شدت دینے اور صورتحال کو بگاڑنے سے گریز کریں۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ فریقین کشیدگی میں کمی اور صورتِحال کو پُرسکون بنانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔

امریکا کا تمام ایرانی میزائل و ڈرون ناکام بنانے کا دعویٰ

امریکی عہدیدار کے مطابق امریکا نے ایران میں تقریباً 20 اہداف کو نشانہ بنایا۔

اس سے قبل ایران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ خلیجی ممالک اپنی سر زمین ایران کے خلاف امریکا اور اسرائیل کو استعمال نہ کرنے دیں۔

ایرانی وزارتِ خارجہ کا کہنا تھا کہ اپنے دفاع میں حملوں کےمنبع، حملوں میں استعمال ہونے والے اڈوں اور لاجسٹک مراکز کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔

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