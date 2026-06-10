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جنگ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، لیکن دھمکیوں سے جھکنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، ایرانی صدر

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بین الاقوامی خبریں
10 جون ، 2026

ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جنگ ایران کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن دھمکیوں سے جھکنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ 

ایرانی انقلاب کے بانی آیت اللہ خمینی کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، تاہم خود مختاری اور قومی وقار پر کسی قسم کا سمجھوتہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ 

انھوں نے کہا کہ ہمیں نہ جنگ نہ امن، کی اس صورتحال سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر وہ جارحیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہم ہرگز پسپائی اختیار نہیں کریں گے۔

ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے اندرونی اتحاد اور قومی یکجہتی کو محفوظ رکھنا ہوگا، دشمن اس امید میں ہے کہ وہ ہمارے درمیان تقسیم پیدا کرکے اپنے مقاصد حاصل کر لے گا، خطے کے عرب ممالک کو ایران کے خلاف متحد کرنے کا دشمن کا منصوبہ بھی ناکام ثابت ہوا۔

ہم دشمن کی ہر قسم کی شرارت کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہیں: اسماعیل بقائی

ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ سفارت کاری اور میدان جنگ ایک ساتھ چلتے ہیں۔

صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ کسی ملک کو طیاروں اور بمباری کے ذریعے سرینڈر کرنے پر مجبور نہیں کیاجاسکتا۔ وہ غزہ کو تین سال بعد بھی سرینڈر کرنے پر مجبور نہیں کرسکے، تو ایران کو مجبورکر کے سرینڈر کرنے کی توقع کیسے کرسکتے ہیں۔

ایرانی صدر نے کہا جنگ ایران کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن دھمکیوں سے جھکنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، تاہم خود مختاری اور قومی وقار پر کسی قسم کا سمجھوتہ بھی قبول نہیں کرے گا۔

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