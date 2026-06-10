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اسرائیلی غنڈہ گردی نہ روکی گئی تو نتائج پوری انسانیت کو بھگتنا پڑیں گے، ترک صدر

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بین الاقوامی خبریں
10 جون ، 2026
ترک صدر طیب اردوان(فائل فوٹو)۔
ترک صدر طیب اردوان(فائل فوٹو)۔

ترک صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔

ترک پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے طیب اردوان نے کہا کہ شام اور لبنان پر اسرائیلی حملے ترکیے کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہیں۔ 

جنگ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، لیکن دھمکیوں سے جھکنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، ایرانی صدر

ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جنگ ایران کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن دھمکیوں سے جھکنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ انھوں نے کہا ایران جنگ نہیں چاہتا، تاہم خودمختاری اور قومی وقار پر کسی قسم کا سمجھوتہ بھی قبول نہیں کرے گا۔

انہوں نے کہا کہ اسرائیلی غنڈہ گردی نہ روکی گئی تو نتائج پورے خطے اور تمام انسانیت کو بھگتنا پڑیں گے۔ 

ترک صدر نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت روکنی چاہیے، یہ ذمہ داری انسانیت اور انسانی ہمدردی کے محاذ کی ہے، تاریخ دوبارہ دُہرانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔

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