 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

پاکستان میں غربت کی شرح میں گزشتہ چند برسوں کے دوران نمایاں اضافہ

ZZ
زرمین زہرا
تازہ ترین
قومی خبریں
11 جون ، 2026
فوٹو: اے پی پی
فوٹو: اے پی پی

قومی اقتصادی سروے 2025-26 کے مطابق پاکستان میں غربت کی شرح میں گزشتہ چند برسوں کے دوران نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔

سروے کے مطابق مالی سال 2024-25 میں غربت کی قومی شرح بڑھ کر 28.9 فیصد ہوگئی، مالی سال 2018-19 میں غربت کی قومی شرح 21.9 فیصد ریکارڈ تھی۔

2025 گزشتہ 65 برسوں میں پاکستان کا دوسرا گرم ترین سال قرار پایا، اقتصادی سروے

سروے کے مطابق 2025 کے دوران ملک میں بارشیں معمول سے 3 فیصد کم رہیں،

شہروں میں غربت کی شرح 11 فیصد سے بڑھ کر 17.4 فیصد ہوگئی، دیہات میں غربت کی شرح 28.2 فیصد سے بڑھ کر 36.2 فیصد ہوگئی، گزشتہ مالی سال پنجاب میں غربت کی شرح 23.3 فیصد ریکارڈ کی گئی۔

اقتصادی سروے میں بتایا گیا کہ سندھ میں گزشتہ مالی سال غربت کی شرح 32.6 فیصد رہی، خیبر پختونخوا میں غربت کی شرح 35.3 فیصد ریکارڈ کی گئی، بلوچستان میں غربت کی شرح 47 فیصد ریکارڈ کی گئی۔

قومی خبریں سے مزید