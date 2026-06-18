سید فردین کاظم نے نیا نوحہ ’تیرا غم زندہ رہے گا‘ ریلیز کر دیا

محرم الحرام 1448 ہجری کے آغاز کے ساتھ ہی دنیا بھر میں عزاداریٔ امام حسینؓ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔
اسی مناسبت سے سید فردین کاظم نے اپنا نیا نوحہ ’تیرا غم زندہ رہے گا‘ اپنے آفیشل یوٹیوب چینل سے ریلیز کر دیا۔
میرِ تکلم میر کے تحریر کردہ اس کلام کی طرز رضا شاہ نے ترتیب دی ہے۔
نوحے کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، ذکرِ حسینؓ، پیغامِ حسینؓ اور غمِ حسینؓ وقت، نسل اور سرحدوں کی قید سے بالاتر ایک مستقل اور لازوال حقیقت کے طور پر ہمیشہ زندہ رہے گا۔
اردو ریڈیو جرمنی اینڈ ویب ٹی وی کے زیرِ اہتمام اتوار 14 جون 2026 کو برگرہاس ہاریم میں ایک شاندار ادبی و ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں جرمنی بھر سے اردو زبان و ادب سے محبت رکھنے والے افراد، خاندانوں اور کمیونٹی ممبران نے بھرپور شرکت کی۔
12 جون کو وفاقی وزیرخزانہ سینیٹر محمد اورنگ زیب شہباز حکومت کا تیسرا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں۔ بجٹ وہ مالی منصوبہ ہے جس میں حکومت سالانہ طے کرتی ہے کہ آئندہ مالی سال ریاست کی آمدنی اوراخراجات کیا ہوں گے اورکیسے استعمال ہوں گے۔
اقوامِ متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی تازہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 117.8 ملین افراد جنگ، تشدد، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ظلم و ستم کے باعث جبری بے دخلی کا شکار ہیں، یعنی دنیا کا ہر 70 واں فرد اپنے گھر سے محروم ہے۔