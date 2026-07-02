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پینٹ بٹر کے جار میں بم چھپانے والا شخص امریکی ایئرپورٹ پر گرفتار

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بین الاقوامی خبریں
02 جولائی ، 2026
فوٹو بشکریہ غیر ملکی میڈیا
فوٹو بشکریہ غیر ملکی میڈیا

امریکی شہر انڈیاناپولس کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ایک مسافر کے سامان سے پینٹ بٹر کے جار میں چھپایا گیا دھواں پیدا کرنے والا بم برآمد کر لیا گیا۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایئرپورٹ پر سامان کی جانچ کے دوران مشتبہ تصویر سامنے آنے پر اہلکاروں نے بیگ کی تفصیلی تلاشی لی۔

تلاشی کے دوران مجموعی طور پر 2 دھواں پیدا کرنے والے ایکٹیو بم ملے جن میں سے 1 پینٹ جار کے اندر چھپایا گیا تھا، پوچھ گچھ پر مسافر نے بتایا کہ اس کے ایک دوست نے مشورہ دیا تھا کہ اس طریقے سے یہ سامان جانچ سے گزر جائے گا۔

واقعے کے بعد ایئرپورٹ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔

حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف مزید تحقیقات جاری ہیں۔

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