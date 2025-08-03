 
ایران نے اپنی فضائی حدود مکمل طور پر کھول دیں

03 اگست ، 2025
—تصویر بشکریہ غیر ملکی میڈیا
ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد ایران نے اپنی فضائی حدود آج سے مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کے شہری ہوا بازی کے ادارے سول ایوی ایشن آرگنائزیشن (CAO) نے اسرائیل کے ساتھ 12 دن جاری رہنے والی جنگ کے بعد آج اپنی فضائی حدود مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کردیا ہے۔

ایرانی سول ایوی ایشن آرگنائزیشن کے اعلامیے کے مطابق اب ملکی اور غیر ملکی فلائٹ آپریشن بحال کردیا گیا ہے۔

ایرانی سول ایوی ایشن ادارے نے اپنی فضائی حدود بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھول نے کا اعلان کردیا۔

اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ مہرآباد کے ہوائی اڈے کو بھی مکمل طور پر پروازوں کے لیے بحال کردیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ 17 جولائی سے ایران کے تمام ایئرپورٹس کو پروازوں کے لیے کھول دیا گیا تھا تاہم مہر آباد کا ہوائی اڈہ دن کے محدود اوقات کار میں ہی استعمال ہو رہا تھا۔

جاری شدہ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ اب سے تمام ایئر لائنز اور ٹریول ایجنسیز 24 گھنٹے کھلی ہیں۔

