سندھ: سیلاب متاثرہ علاقوں میں نجی اسپتالوں کو الرٹ کر دیا گیا

شوالہ اسلم
صحت
04 ستمبر ، 2025
—فائل فوٹو
سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے صوبے میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نجی اسپتالوں کو الرٹ کر دیا۔

سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ عوام کے تحفظ کے لیے تمام نجی اسپتال اور صحت کے ادارے اپنا کردار مؤثر انداز میں ادا کریں، اسپتالوں کو سیلاب کے پانی سے محفوظ رکھنےکے اقدامات کیے جائیں۔

پاکستان میں سیلاب کے بعد وبائی امراض بڑھ گئے، عالمی ادارہ صحت

عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کے باعث وبائی امراض بڑ ھ گئے ہیں۔

کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ ای آر، آئی سی یو، او ٹی کے لیے بجلی کے متبادل جنریٹر وغیرہ کا بندوبست کیا جائے، سیلاب کی صورتِ حال میں مریض کی بحافظت فوری منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات کیے جائیں۔

سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا کہنا ہے کہ تمام اسپتالوں کو 24 گھنٹے عملے سمیت تیار رہنے کے لیے پابند کیا گیا ہے، سیلاب متاثرین کے لیے پہلے سے ہی اسپتالوں میں بیڈز مختص کیے جائیں۔

کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھیل سکتے ہیں جس پر قابو پانے کے لیے عملے کو فعال رکھا جائے، کیسز کو رپورٹ کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ حکام سے منظم رابطہ رکھا جائے۔

