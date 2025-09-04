سندھ: سیلاب متاثرہ علاقوں میں نجی اسپتالوں کو الرٹ کر دیا گیا

سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے صوبے میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نجی اسپتالوں کو الرٹ کر دیا۔
سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ عوام کے تحفظ کے لیے تمام نجی اسپتال اور صحت کے ادارے اپنا کردار مؤثر انداز میں ادا کریں، اسپتالوں کو سیلاب کے پانی سے محفوظ رکھنےکے اقدامات کیے جائیں۔
کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ ای آر، آئی سی یو، او ٹی کے لیے بجلی کے متبادل جنریٹر وغیرہ کا بندوبست کیا جائے، سیلاب کی صورتِ حال میں مریض کی بحافظت فوری منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات کیے جائیں۔
سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا کہنا ہے کہ تمام اسپتالوں کو 24 گھنٹے عملے سمیت تیار رہنے کے لیے پابند کیا گیا ہے، سیلاب متاثرین کے لیے پہلے سے ہی اسپتالوں میں بیڈز مختص کیے جائیں۔
کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھیل سکتے ہیں جس پر قابو پانے کے لیے عملے کو فعال رکھا جائے، کیسز کو رپورٹ کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ حکام سے منظم رابطہ رکھا جائے۔
برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک انقلابی جیل ( gel) تخلیق کیا ہے جو کہ آرتھرائٹس (گٹھیا) کے علاج کے طریقہ کار کو تبدل کرسکتی ہے اور جوڑوں کی اس تکلیف دہ بیماری میں مبتلا لاکھوں افراد کے لیے امید کی کرن بن سکتی ہے۔
سلاد آج کے دور میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے کھانوں میں سے ایک ہے، یہ کھانے میں ناصرف ہلکا پھلکا بلکہ دیکھنے میں بھی رنگ برنگا آنکھوں کو خوب بھاتا ہے، غذائی اجزاء سے بھرپور سلاد دوپہر کے کھانے سے پہلے کھایا جایا تو مجموعی صحت پر اس کے مثبت اثرات دوگنے ہو جاتے ہیں۔