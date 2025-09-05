گلوکارہ قرۃ العین بلوچ پر ریچھ نے حملہ کردیا

پاکستانی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ براؤن ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں۔
گلوکارہ قرۃ العین بلوچ پر دیوسائی نیشنل پارک میں دوران کیمپنگ ریچھ نے حملہ کیا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئیں۔
ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ قرۃ العین بلوچ ریجنل اسپتال اسکردو میں زیرعلاج ہیں۔
ڈاکٹر کے مطابق ریچھ کے حملے میں قرۃ العین بلوچ کے دونوں بازو زخمی ہوئے ہیں۔
ذرائع کا بتانا ہے کہ گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ایک گانے کی شوٹنگ کیلئے دیوسائی میں موجود تھیں۔
نیپال کے دارلحکومت کٹھمنڈو میں آج احتجاج کرنے والوں پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں 21 افراد کی ہلاکت اور 250 سے زائد کے زخمی ہونے کے واقعے کی نیپالی نژاد بھارتی اداکارہ منیشا کوئرالہ نے مذمت کرتے ہوئے اسے ملک کے لیے سیاہ دن قرار دیا ہے۔