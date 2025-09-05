 
گلوکارہ قرۃ العین بلوچ پر ریچھ نے حملہ کردیا

05 ستمبر ، 2025
پاکستانی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ براؤن ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں۔

گلوکارہ قرۃ العین بلوچ پر دیوسائی نیشنل پارک میں دوران کیمپنگ ریچھ نے حملہ کیا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئیں۔

ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ قرۃ العین بلوچ ریجنل اسپتال اسکردو میں زیرعلاج ہیں۔

ڈاکٹر کے مطابق ریچھ کے حملے میں قرۃ العین بلوچ کے دونوں بازو زخمی ہوئے ہیں۔

ذرائع کا بتانا ہے کہ گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ایک گانے کی شوٹنگ کیلئے دیوسائی میں موجود تھیں۔

