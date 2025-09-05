احتجاج کی آڑ میں سیاسی مقاصد حاصل کرنا اس پر حکومت کوئی نرمی اختیار نہیں کرے گی، طلال چودھری

وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے کہا ہے کہ احتجاج کی آڑ میں سیاسی مقاصد حاصل کرنا اس پر حکومت کوئی نرمی اختیار نہیں کرے گی۔
قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے طلال چوہدری نے کہا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، اس وجہ سے پولی کلینک سے پریس کلب تک ایک سائیڈ پر سڑک کو بند کیا گیا ہے۔
طلال چوہدری نے کہا کہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں، مختلف طریقوں اور انسانی حقوق کے رہنماؤں کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ معاملہ سیٹل نہ ہونے کی بڑی وجہ احتجاج کرنے والوں کے مطالبات ہیں، ان کے ایسے مطالبات ہیں جن کو حکومت پورا نہیں کرسکتی، کچھ معاملات عدالتوں میں بھی ہیں۔
وزیر مملکت برائے داخلہ نے مزید کہا کہ لاپتہ افراد کمیشن اس پر کام کر رہا ہے، ہم بھی لاپتا افراد سے متعلق بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔