کراچی میں 8 سے 10 ستمبر کے دوران شدید بارشیں متوقع، اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ

ہوا کا کم دباؤ 6 ستمبر کو راجستھان اور سندھ کے ملحقہ علاقوں تک پہنچنے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق اس سسٹم کی وجہ سے سندھ میں 7 سے 10ستمبر کے دوران وقفے وقفے سے شدید بارشوں کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 6 ستمبر کی شام یا رات سے 9 ستمبر تک تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپورخاص، سانگھڑ، خیرپور، شہید بینظیر آباد، مٹیاری، ٹنڈو الہیار اور ٹنڈو محمد خان میں بارش کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے مضافات میں 7 ستمبر کو کہیں کہیں بارش ہوسکتی ہے جبکہ 8 سے 10 ستمبر کے دوران کراچی کے کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کہیں کہیں شدید موسلا دھار بارش بھی ہوسکتی ہے، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے اور اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔