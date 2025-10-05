وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ملائیشیا روانہ

وزیراعظم شہباز شریف ملائیشیا کے وزیراعظم انوار ابراہیم کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر کوالالمپور روانہ ہوگئے۔
نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔
وزیراعظم شہباز شریف اپنے دورے کے دوران ملائیشیا کے وزیراعظم سے ملاقات کریں گے۔ دو روزہ دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی جبکہ مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔
اس دوران تجارت، آئی ٹی، ٹیلی کام، حلال انڈسٹری، ڈیجیٹل معیشت میں تعاون بڑھانے پر بھی غور کیا جائے گا۔
علاوہ ازیں عوام سے عوام کے روابط بڑھانے کے لیے نئے تعاون کے مواقع تلاش کرنے پر بھی گفتگو ہوگی۔