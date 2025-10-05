 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ملائیشیا روانہ

ایاز اکبر
تازہ ترین
قومی خبریں
05 اکتوبر ، 2025
فائل فوٹو
فائل فوٹو

وزیراعظم شہباز شریف ملائیشیا کے وزیراعظم انوار ابراہیم کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر کوالالمپور روانہ ہوگئے۔

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔

وزیراعظم شہباز شریف اور ملائیشین ہم منصب انور ابراہیم کا ٹیلیفونک رابطہ

وزیراعظم شہباز شریف نے حالیہ سیلاب کے دوران ملائیشیا میں ہونے والی تباہی پر دکھ کا اظہار کیا۔

وزیراعظم شہباز شریف اپنے دورے کے دوران ملائیشیا کے وزیراعظم سے ملاقات کریں گے۔ دو روزہ دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی جبکہ مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔

اس دوران تجارت، آئی ٹی، ٹیلی کام، حلال انڈسٹری، ڈیجیٹل معیشت میں تعاون بڑھانے پر بھی غور کیا جائے گا۔

علاوہ ازیں عوام سے عوام کے روابط بڑھانے کے لیے نئے تعاون کے مواقع تلاش کرنے پر بھی گفتگو ہوگی۔

قومی خبریں سے مزید