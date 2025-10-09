 
فیصل قریشی نے صائمہ قریشی کے خواتین کی کمائی سے متعلق متنازع بیان پر کیا کہا؟

09 اکتوبر ، 2025
فائل فوٹوز
پاکستان کے معروف اداکار فیصل قریشی نے حال ہی میں اپنی کزن اور اداکارہ صائمہ قریشی کے خواتین کی کمائی سے متعلق متنازع بیان پر اپنا مؤقف پیش کیا ہے۔

فیصل قریشی اپنے شاندار کرداروں اور منفرد اداکاری کے لیے جانے جاتے ہیں، اب تک بشر مومن، میری ذات ذرۂ بے نشاں، بھیگی پلکیں، حیوان، فرق، خائی، تیرے لیے اور حالیہ مقبول ڈرامہ کیس نمبر 9 میں اپنی جاندار پرفارمنس سے شائقین کو متاثر کر چکے ہیں۔

حال ہی میں فیصل قریشی سے ایک پوڈکاسٹ میں صائمہ قریشی کے بیان سے متعلق سوال پوچھا گیا۔

پوڈکاسٹ کے دوران فیصل قریشی نے نہایت متوازن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ اُن کا ذاتی نظریہ ہے، نہ میں اس سے اتفاق کر سکتا ہوں نہ اختلاف، ہر شخص کے تجربات مختلف ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ اپنی رائے قائم کرتا ہے،  میں سمجھتا ہوں کہ محنت سے حاصل کی گئی کمائی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے اور اس میں برکت کی کمی نہیں ہوتی۔

عورت کی کمائی سے متعلق اپنے بیان پر آج بھی قائم ہوں: صائمہ قریشی

عدم برداشت کے سبب طلاق لینے والی پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ صائمہ قریشی کا کہنا ہے عورت کی کمائی سے متعلق اپنے بیان پر آج بھی قائم ہوں۔

انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں بے شمار خواتین اپنی محنت سے مقام حاصل کر چکی ہیں اور ان کی کامیابیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ خواتین کی کمائی میں بھی برکت اور عزت دونوں موجود ہیں۔

فیصل قریشی نے کہا کہ ہمیں کسی کے تجربات یا خیالات پر فیصلہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی کی بنیاد پر سوچتا ہے اور کسی کے تجربے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔

واضح رہے کہ اداکارہ صائمہ قریشی نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا تھا کہ خواتین کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، ان کے اس بیان نے سوشل میڈیا پر خاصی بحث چھیڑ دی تھی۔

