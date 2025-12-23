کال آف ڈیوٹی کے شریک خالق وِنس زیمپیلا خوفناک حادثے میں ہلاک

مشہور ویڈیو گیم کال آف ڈیوٹی کے شریک خالق اور معروف گیم ڈیویلپر وِنس زیمپیلا ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں جان کی بازی ہار گئے۔
گیمنگ کمپنی الیکٹرونکس آرٹس نے ان کی موت کی تصدیق کی ہے، وِنس زیمپیلا کی عمر 55 برس تھی۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حادثہ لاس اینجلس کے شمال میں واقع ایک پہاڑی سڑک پر پیش آیا، جہاں وِنس زیمپیلا اپنی فراری گاڑی چلا رہے تھے۔
مقامی براڈکاسٹر کے مطابق نامعلوم وجوہات کی بناء پر گاڑی سڑک سے بے قابو ہو کر کنکریٹ کی دیوار سے ٹکرا گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔
کیلیفورنیا ہائی وے پیٹرول نے بیان میں بتایا کہ گاڑی مکمل طور پر جل گئی، جبکہ حادثے میں ڈرائیور اور ایک مسافر جو گاڑی سے باہر جا گرے تھے، دونوں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے، حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
حادثے کے عینی شاہدین نے سرخ رنگ کی تباہ شدہ فراری کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں، جس میں گاڑی کو شعلوں میں گھرا دیکھا جا سکتا ہے۔
وِنس زیمپیلا کو فرسٹ پرسن شوٹر گیمز کا ایک بڑا موجد اور جدید گیمنگ کا اہم ستون سمجھا جاتا تھا، انہوں نے 2002 میں Infinity Ward کی بنیاد رکھی اور 2003 میں کال آف ڈیوٹی فرنچائز لانچ کی، جو بعد میں دنیا کی مقبول ترین ویڈیو گیم سیریز بن گئی۔