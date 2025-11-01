ممبئی میں ہسپانوی گلوکار کا کنسرٹ، لاکھوں روپے کے موبائل فونز چوری ہوگئے

عالمی شہرت یافتہ ہسپانوی پاپ گلوکار اینریک ایگلیسیاس کے بھارتی شہر ممبئی میں ہونے والے کنسرٹ سے 73 موبائل فون چوری ہوگئے۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ممبئی میں اینریک ایگلیسیاس کا کنسرٹ ہوا جس میں 25 ہزار افراد نے شرکت کی۔
ہسپانوی گلوکار کے کنسرٹ کا کم سے کم ٹکٹ بھی 7 ہزار بھارتی روپے تھا۔
رپورٹس کے مطابق کنسرٹ کے دوران چوروں نے 73 موبائل فون چوری کرلیے جن کی مجموعی مالیت 24 لاکھ بھارتی روپے ہے۔
بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ بدھ کی شام باندرہ کرلا کمپلیکس کے گراؤنڈ میں ہونے والے اس کنسرٹ میں چوری کے واقعات پر 7 ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں۔
چوری کی شکایت درج کروانے والوں میں ایک میک اپ آرٹسٹ، ہوٹل مالک، طلبہ، ایک صحافی اور کچھ کاروباری افراد شامل ہیں۔
گلوبل میوزک سینسیشن اور گریمی ایوارڈ یافتہ اینریک ایگلیسیاس نے اپنے مشہور گیتوں ’ہیرو‘ اور ’بایلاموس‘ کے ذریعے شائقین کو ماضی کی یادوں میں لے گئے تھے۔
50 سالہ گلوکار نے ممبئی میں اپنے پہلے لائیو پرفارمنس میں تقریباً 90 منٹ تک جاری شو میں 25 ہزار سے زائد مداحوں کو محظوظ کیا۔
بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان نے گذشتہ روز اپنی ساٹھویں سالگرہ شاندار انداز میں منائی۔ اگرچہ حفاظتی وجوہات کے باعث وہ اپنے بنگلے ’منت‘ کی بالکونی سے مداحوں کو ہاتھ نہیں ہلا سکے، لیکن ممبئی میں منعقدہ ایک عظیم فین میٹ اینڈ گریٹ تقریب میں انہوں نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ خوبصورت لمحے شیئر کیے۔