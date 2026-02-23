برطانیہ: جعلی اسپانسرشپ سے تارکین وطن کو ملازمت دینے والوں کیخلاف کارروائی کا اعلان

برطانیہ کے ہوم آفس نے اعلان کیا ہے کہ وہ جعلی ویزا اسپانسرشپ کے ذریعے غیر قانونی مہاجرین کو ملازمت دینے والی کمپنیوں اور مالکان کے خلاف سخت اقدامات کرے گا، کیونکہ ایسے کیسز حالیہ برسوں میں پانچ گنا بڑھ گئے ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ بعض آجر سستی لیبر کے لیے امیگریشن قوانین کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس سے قانونی ورکرز اور مقامی ملازمین متاثر ہو رہے ہیں۔
نئے اقدامات کے تحت بدترین خلاف ورزی کرنے والے مالکان پر بیرونِ ملک سے ملازمین بھرتی کرنے کی مستقل پابندی عائد کی جا سکتی ہے، ان کا اسپانسر لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے اور بھاری جرمانے یا قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔
برطانوی وزیرِ داخلہ شبانہ محمود نے کہا کہ حکومت ان کمپنیوں کے خلاف سخت سے کارروائی کرے گی جو نظام کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں اور اس سے غیر قانونی کام اور کارکنوں کے استحصال کو روکا جا سکے گا۔
برٹش پاکستانی نوجوان جمعہ کی شام مسجد کے باہر ہولناک چاقو حملے میں جاں بحق ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ برمنگھم کے نواحی علاقے اسمتھیک میں واقع اولڈبری جامع مسجد کے باہر اس وقت پیش آیا، جب نمازی مسجد کے اندر تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے۔