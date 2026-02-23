وسطی لندن میں خصوصی بازار کا انعقاد، رمضان اور عید کے ملبوسات دستیاب

رمضان ایڈیشن کے عنوان سے وسطی لندن میں واقع ایک ہوٹل میں خصوصی بازار کا انعقاد کیا گیا، جہاں رمضان اور عید کے ملبوسات، جیولری، پرفیوم اور دیگر اشیاء ایک ہی چھت تلے دستیاب تھیں۔
اس موقع پر پاکستان ہائی کمشنر کی اہلیہ ڈاکٹر سارہ نعیم کا کہنا تھا کہ 85 سے زائد خواتین ڈیزائنرز کی شرکت سے ہال منی پاکستان کا منظر پیش کر رہا تھا، یہاں خواتین ڈیزائنر بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اس قسم کے بازاروں کا انعقاد ہوتا رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے وطن کا اچھا امیج پیش کرسکیں۔
انھوں نے کہا کہ اس مرتبہ مسلم ممالک کی خواتین سفارت کار بھی یہاں آئیں کیونکہ ہمارا فیشن عرب ممالک میں بھی بہت مقبول ہے، منتظم صالحہ کے علاوہ شہزاد راشد ملک کا کہنا تھا کہ لوگوں کا رسپانس زبردست رہا، بازار میں بڑی تعداد میں برانڈز موجود تھیں اس طرح کمیونٹی کو ایک چھت تلے جمع ہونے اور مل کر خوشیاں منانے کا موقع بھی ملتا ہے۔
خریداری کے لیے آنے والی خواتین کا کہنا تھا کہ ایسے بازاروں میں انہیں پاکستان جائے بغیر تمام ضروری اشیا باآسانی مل جاتی ہیں۔
ان کا کہنا تھا یہاں خواتین کی طرف سے مختلف قسم کے اسٹالز لگانا خوش آئند ہے اس طرح ہمارے ملک کو بھی زرمبادلہ مل رہا ہے اور خواتین کو ترقی کرتا دیکھ کر ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔
اسٹال لگانے والی خواتین نے بھی اس موقع کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہاں آن لائن کام کرنے والوں کو صارفین سے براہِ راست ملنے اور اپنے برانڈ کو متعارف کرانے کا بہترین موقع ملتا ہے۔
برٹش پاکستانی نوجوان جمعہ کی شام مسجد کے باہر ہولناک چاقو حملے میں جاں بحق ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ برمنگھم کے نواحی علاقے اسمتھیک میں واقع اولڈبری جامع مسجد کے باہر اس وقت پیش آیا، جب نمازی مسجد کے اندر تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے۔