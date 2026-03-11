 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

لائیو نشریات میں دھماکوں کی گونج، تہران کے انقلاب اسکوائر کے ہنگامہ خیز مناظر

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
11 مارچ ، 2026
---اسکرین گریب
ایران کے دارالحکومت تہران میں واقع انقلاب اسکوائر پر ایرانی میڈیا کی براہِ راست نشریات کے دوران زور دار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔

رپورٹس کے مطابق لائیو کوریج کے دوران اچانک شدید دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں جو نشریات میں واضح طور پر سنی جا سکتی تھیں۔

ویڈیو کے مطابق کیمروں نے موقع پر موجود ہجوم کو بھی ریکارڈ کیا جب کہ پسِ منظر میں دھماکوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔

قطر: لائیو نشریات کے دوران ہنگامی میزائل الرٹ جاری، ویڈیو وائرل

سوشل میڈیا پر صارفین نے ہنگامی صورتحال میں اینکر کے پُرسکون رویے کو سراہا۔

دلچسپ بات یہ رہی کہ دھماکوں کے باوجود اسکوائر میں موجود افراد فوری طور پر منتشر نہیں ہوئے، متعدد افراد ایرانی پرچم لہراتے رہے اور امریکا کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے اپنی مزاحمت کا اظہار کرتے رہے۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید