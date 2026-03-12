اسرائیلی ریلوے کے بعد ہیکرز کا امریکی میڈیکل کمپنی پر سائبر حملہ

اسرائیلی ریلوے کے بعد ہیکرز کی جانب سے امریکی میڈیکل کمپنی پر سائبر حملہ کیا گیا ہے۔
عرب میڈیا کے مطابق سائبر حملے کے بعد میڈیکل آلات کی بڑی امریکی کمپنی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔
ایک بیان میں ہیکرز نے کہا ہے کہ امریکی کمپنی کا 50 ٹیرا بائیٹس ڈیٹا آزاد افراد کے قبضے میں ہے۔
اس سے قبل اسرائیلی میڈیا کا کہنا تھا کہ اسرائیلی ریلوے پر سائبر حملے کے بعد آپریشن معطل ہو گیا۔
امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللّٰہ علی خامنہ ای کی شہادت کے دو ہفتے بعد جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں واشنگٹن صورتحال پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے، جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے راستے محدود ہو گئے ہیں۔