لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش اور ژالہ باری

12 مارچ ، 2026

لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری سے موسم خوش گوار ہو گیا۔

محکمۂ موسمیات کے مطابق لاہور میں گلبرگ، جیل روڈ، ماڈل ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں ژالہ باری ہوئی۔

چنیوٹ میں لالیاں، بھوانہ، چناب نگر سمیت ضلع بھر میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری ہوئی۔

قصور شہر اور گرد و نواح میں وقفے وقفے سے بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری ہے، جہاں بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوش گوار ہو گیا تاہم بارش شروع ہوتے ہی مختلف علاقوں کی بجلی بند ہو گئی۔

بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے گلگت بلتستان کا زمینی رابطہ منقطع

سڑکوں کی بحالی کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں، راستے بند ہونے سے سیکڑوں مسافر اور مال بردار گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔

حافظ آباد، گجرات، گوجرانوالہ کے گرد و نواح میں ٹھنڈی ہوائیں، کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی۔

بالائی علاقوں اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 

بابوسر ٹاپ، نانگا پربت، بٹوگاہ ٹاپ پر وقفے وقفے سے برف باری ہو رہی ہے۔

مظفر آباد کے ضلع نیلم، جہلم ویلی، پونچھ کے پہاڑوں پر برفباری جاری ہے۔

وادیٔ نیلم کے چھوٹے بڑے قصبوں سمیت وسطی اور زیریں آزاد کشمیر میں بھی بارش ہوئی۔

سماہنی، چلاس، استور میں موسلادھار ہوئی۔

