ایرانی صدر سے کہا ہے اسلام آباد میں امن کے موقع سے فائدہ اٹھائیں: میکروں

11 اپریل ، 2026
فائل فوٹو
فرانسیسی صدر ایمانیوئل میکرون نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں امن کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔

میکرون نے بتایا کہ انہوں نے آج فون پر مسعود پزشکیان سے بات کی اور ان سے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات کے ذریعے جنگ سے پیچھے ہٹنے کا جو موقع مل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔

پاکستان میں موجود ہمارا وفد پورے دل سے ایرانی مفادات کا دفاع کر رہا ہے، ایرانی صدر

اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایرانی وفد جرات و شجاعت سے ایرانی مفاد میں بات چیت کرے گا۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے فرانسیسی صدر نے کہا ایران کو چاہیے کہ آبنائے ہُرمُز سے جہازوں کی نقل و حرکت کی آزادی اور ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔

فرانس آبنائے ہُرمُز سے جہازوں کی نقل و حرکت کی آزادی اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے کام میں تعاون کے لیے تیار ہے۔

