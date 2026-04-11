پاکستان میں موجود ہمارا وفد پورے دل سے ایرانی مفادات کا دفاع کر رہا ہے، ایرانی صدر

11 اپریل ، 2026
ایرانی صدر مسعود پزشکیان : فائل فوٹو
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجود ہمارا وفد پورے دل سے ایرانی مفادات کا دفاع کر رہا ہے۔

۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایرانی وفد جرات و شجاعت سے ایرانی مفاد میں بات چیت کرے گا، کچھ بھی ہو جائے ایرانی حکومت کی جانب سے عوام کی خدمت میں ایک لمحے کی بھی کوتاہی نہیں ہوگی۔

امریکا نے ایران کی سابق نائب صدر معصومہ ابتکار کے بیٹے ، بہو اور پوتے کا ویزا ختم کردیا

مارکو روبیو نے کہا کہ ابتکار کے بیٹے عیسیٰ ہاشمی، ان کی اہلیہ اور بچے کا ویزا ختم کر دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ افراد کبھی بھی امریکا میں رہائش کے خصوصی حق سے فائدہ اٹھانے کے اہل نہیں تھے۔

ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کا نتیجہ جو بھی نکلے، ایرانی حکومت اپنے عوام کے ساتھ پورے عزم سے کھڑی ہے۔

خیال رہے کہ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف سے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایرانی وفد نے ملاقات کی، وفد کی قیادت ایرانی مشاورتی اسمبلی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کی۔

مرکزی بینک ایران کے گورنر عبدالناصر ہمتی کی نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے ملاقات

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کو اقتصادی تعاون اور مشترکہ ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا گیا۔

اعلامیے کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کی قیادت میں ملاقات کرنے والے وفد کی معاونت وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کی، وزیراعظم نے اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی وفد کی شراکت کو سراہا اور کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔

ملاقات میں عالمی اور علاقائی امن کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا، وزیراعظم نے خلوص نیت کے ساتھ اپنا کردار ایک ثالث کے طور پر جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔

وزیراعظم آفس کے مطابق ملاقات میں نائب وزیراعظم، وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی بھی موجود تھے۔

