 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

اوسلو: پاکستانی جہازوں کی تربیت و سرٹیفیکیشن تسلیم کرنے سے متعلق پہلے ایم او یو پر دستخط

NA
ناصر اکبر
تازہ ترین
برطانیہ و یورپ
25 اپریل ، 2026
اوسلو: پاکستانی جہازوں کی تربیت و سرٹیفیکیشن تسلیم کرنے سے متعلق پہلے ایم او یو پر دستخط

پاکستان اور ناروے کے درمیان ناروے کے جھنڈے والے بحری جہازوں پر سروس کے لیے پاکستانی بحری جہازوں کی تربیت اور سرٹیفیکیشن کو تسلیم کرنے سے متعلق پہلی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ (ایم او یو) پر آج اوسلو میں دستخط کیے گئے ہیں۔

ناروے میں پاکستان کی سفیر سعدیہ الطاف قاضی اور جہاز رانی اور نیوی گیشن کے ڈائریکٹر جنرل الف ٹور سورہیم نے وزارت سمندری امور پاکستان کی جانب سے بالترتیب حکومت پاکستان اور نارویجن میری ٹائم اتھارٹی کے ایم او ایم اے پر دستخط کیے۔

ایم او یو فوری طور پر نافذ ہوگیا جس سے نارویجن میری ٹائم اتھارٹی کی طرف سے پاکستانی سرٹیفکیٹ کو تسلیم کرنے کے قابل بناتا ہے۔

یہ ایک اہم پیشرفت ہے کیونکہ اس سے ناروے کے جھنڈے والے بحری جہازوں پر پاکستانی بحری جہازوں کے لیے روزگار کے بڑے مواقع کھلتے ہیں۔

ناروے 1,500 سے زائد جہازوں کے بیڑے کے ساتھ دنیا کے معروف سمندری ٹریفک والے ممالک میں سے ایک ہے۔

