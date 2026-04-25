برطانیہ کا مسترد افغان پناہ گزینوں کی واپسی پر غور

لندن: کابل میں برطانوی حکام اور طالبان نمائندوں کے درمیان ممکنہ بےداخلیوں پر رابطوں کا انکشاف ہوا ہے جس کے بعد انسانی حقوق پر نئی بحث چھڑ گئی۔ برطانیہ نے ایسے افغان شہریوں کو واپس افغانستان بھیجنے کے امکان پر غور شروع کر دیا جن کی پناہ کی درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں۔
رپورٹس کے مطابق کابل میں برطانوی حکام اور طالبان نمائندوں کے درمیان اس معاملے پر ابتدائی رابطے اور بات چیت ہوئی ہے۔
افغان وزارت داخلہ کے ترجمان مفتی عبدالمتین غنی کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت واپس بھیجے جانے والے افغان شہریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور اس حوالے سے برطانوی حکام سے گفتگو ہو چکی ہے۔
دوسری جانب برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حکومت درخواست مسترد ہونے والے افغان پناہ گزینوں کی ممکنہ واپسی کے قانونی اور عملی پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس 7 ہزار 330 افغان شہریوں کی پناہ درخواستیں مسترد ہوئیں تاہم صرف 135 افراد کو رضاکارانہ یا جبری طور پر واپس بھیجا جا سکا۔
ماہرین اور انسانی حقوق کے اداروں نے خبردار کیا کہ افغانستان میں خواتین کے حقوق، آزادی اظہار اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال کے باعث جبری واپسی ایک متنازع اور خطرناک قدم ثابت ہو سکتی ہے۔
یہ معاملہ برطانیہ میں امیگریشن پالیسی اور سرحدی کنٹرول پر جاری سیاسی بحث کا نیا مرکز بن گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق پاکستان کے ہائی کمشنر برائے برطانیہ ڈاکٹر محمد فیصل اپنا عہدے سے سبکدوشی کے بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں، ڈاکٹر محمد فیصل نے اگست 2023 میں یہ عہدہ سنبھالا تھا اور اپنی تعیناتی کے پہلے ہی دن سے پاکستان کا وقار بلند کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ انہوں نے کمیونٹی کے اندر گروہ بندی اور سیاسی اختلافات میں پائی جانے والی تلخی کو کم کرنے کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔
ناروے میں پاکستان کی سفیر سعدیہ الطاف قاضی اور جہاز رانی اور نیوی گیشن کے ڈائریکٹر جنرل الف ٹور سورہیم نے وزارت سمندری امور پاکستان کی جانب سے بالترتیب حکومت پاکستان اور نارویجن میری ٹائم اتھارٹی کے ایم او ایم اے پر دستخط کیے۔