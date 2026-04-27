لندن: یہودی کمیونٹی پر حملے کی تیاری کے شبہے میں ایک شخص گرفتار

لندن میں پولیس نے یہودی کمیونٹی پر حملے کی کارروائیوں کی تیاری کے شبہے میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔
37 سالہ شخص کو اتوار کے روز ڈیون کے قریب بارنسٹیپل کے علاقے سے گرفتار کیا گیا، اور اس سے لندن کے ایک پولیس اسٹیشن میں پوچھ گچھ کی جارہی ہے، یہ گرفتاری لندن میں یہودی کمیونٹی پر ہونے والے متعدد حملوں کے خلاف جاری کاؤنٹر ٹیررازم پولیسنگ کی تحقیقات کا حصہ ہے۔
میٹرو پولیس کے مطابق 23 مارچ کو گولڈرز گرین میں یہودی کمیونٹی کی ایمبولینسز پر حملے کے بعد سے اب تک مجموعی طور پر 26 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ آتش زنی سے متعلق جرائم میں 8 افراد پر فردِ جرم عائد کی گئی ہے جبکہ ایک شخص کو آتش زنی کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔
وزیراعظم سر کیئر اسٹارمر اس سے قبل ریاستوں کی جانب سے برطانیہ میں جرائم کیلئے استعمال ہونے والے پراکسی گروہوں کے استعمال پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔
یورپی پارلیمنٹ پلس لگسمبرگ پر سکھ سنگت سکھ آرگنائزیشن اور گردوارہ کے زیر اہتمام خالصتان کو آزاد کرو کے عنوان سے عظیم الشان مظاہرہ منعقد ہوا، جس میں بلجیئم سمیت یورپ بھر سے سکھ رہنماؤں کی سیاسی،سماجی اور کاروباری حلقوں کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔
برطانیہ کے علاقے سلاو میں کمیونٹی کی سہولت کے لیے کونسلر ندیم خاور اور کونسلر اعجاز احمد کے تعاون سے پاکستان ہائی کمیشن لندن کے زیرِ اہتمام نادرا اوور سیز کارڈ اور پاور آف اٹارنی کی تصدیق کے لیے خصوصی سرجری کا انعقاد کیا گیا۔
ذرائع کے مطابق پاکستان کے ہائی کمشنر برائے برطانیہ ڈاکٹر محمد فیصل اپنا عہدے سے سبکدوشی کے بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں، ڈاکٹر محمد فیصل نے اگست 2023 میں یہ عہدہ سنبھالا تھا اور اپنی تعیناتی کے پہلے ہی دن سے پاکستان کا وقار بلند کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ انہوں نے کمیونٹی کے اندر گروہ بندی اور سیاسی اختلافات میں پائی جانے والی تلخی کو کم کرنے کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔
ناروے میں پاکستان کی سفیر سعدیہ الطاف قاضی اور جہاز رانی اور نیوی گیشن کے ڈائریکٹر جنرل الف ٹور سورہیم نے وزارت سمندری امور پاکستان کی جانب سے بالترتیب حکومت پاکستان اور نارویجن میری ٹائم اتھارٹی کے ایم او ایم اے پر دستخط کیے۔