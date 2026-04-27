برطانیہ: سلاو میں نادرا اوورسیز کارڈ اور پاور آف اٹارنی تصدیق کیلئے خصوصی اقدامات

برطانیہ کے علاقے سلاو میں کمیونٹی کی سہولت کے لیے کونسلر ندیم خاور اور کونسلر اعجاز احمد کے تعاون سے پاکستان ہائی کمیشن لندن کے زیرِ اہتمام نادرا اوورسیز کارڈ اور پاور آف اٹارنی کی تصدیق کے لیے خصوصی سرجری کا انعقاد کیا گیا۔
اس کا مقصد بالخصوص ان افراد کو سہولت فراہم کرنا تھا جو مختلف وجوہات کی بنا پر لندن کا سفر نہیں کر سکتے جن میں بزرگ شہری، معذور افراد بچے اور فیملیز شامل ہیں۔ کمیونٹی کو سہولت فراہم کی گئی کہ وہ اپنے گھروں کے قریب ہی ویک اینڈ کے دوران نادرا اوورسیز کارڈ اور دیگر اہم دستاویزات کے لیے اپلائی کر سکیں۔
پاکستان ہائی کمیشن لندن کے فرسٹ سیکریٹری اور انچارج نادرا و پاسپورٹ جواد احمد چھٹہ، خصوصی طور پر انتظامات کا جائزہ لینے اور مقامی کمیونٹی سے ملاقات کے لیے سلاو پہنچے۔
انہوں نے نہ صرف انتظامات کا معائنہ کیا بلکہ کافی وقت کمیونٹی کے افراد کے ساتھ گزارا، ان کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے اپنی جانب سے بھرپور یقین دہانی کروائی۔
کیمونٹی سے گفتگو کے دوران جواد احمد چھٹہ نے پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے فراہم کی جانے والی مختلف سہولیات، نئے اقدامات اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بھی تفصیلی آگاہی دی۔
انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ایسے اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ کمیونٹی کی نمایاں شخصیات، سماجی رہنماؤں اور شرکاء نے اس موقع پر جواد احمد چھٹہ کی کاوشوں کو بھرپور سراہا۔
انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات نہ صرف کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ پاکستان ہائی کمیشن اور بیرونِ ملک پاکستانیوں کے درمیان تعلق کو بھی مضبوط بناتے ہیں۔
یورپی پارلیمنٹ پلس لگسمبرگ پر سکھ سنگت سکھ آرگنائزیشن اور گردوارہ کے زیر اہتمام خالصتان کو آزاد کرو کے عنوان سے عظیم الشان مظاہرہ منعقد ہوا، جس میں بلجیئم سمیت یورپ بھر سے سکھ رہنماؤں کی سیاسی،سماجی اور کاروباری حلقوں کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔
ذرائع کے مطابق پاکستان کے ہائی کمشنر برائے برطانیہ ڈاکٹر محمد فیصل اپنا عہدے سے سبکدوشی کے بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں، ڈاکٹر محمد فیصل نے اگست 2023 میں یہ عہدہ سنبھالا تھا اور اپنی تعیناتی کے پہلے ہی دن سے پاکستان کا وقار بلند کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ انہوں نے کمیونٹی کے اندر گروہ بندی اور سیاسی اختلافات میں پائی جانے والی تلخی کو کم کرنے کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔
ناروے میں پاکستان کی سفیر سعدیہ الطاف قاضی اور جہاز رانی اور نیوی گیشن کے ڈائریکٹر جنرل الف ٹور سورہیم نے وزارت سمندری امور پاکستان کی جانب سے بالترتیب حکومت پاکستان اور نارویجن میری ٹائم اتھارٹی کے ایم او ایم اے پر دستخط کیے۔