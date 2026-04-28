پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے: وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب

وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، پاکستان میں میکرو استحکام ہے۔
اسلام آباد میں ای یو پاکستان بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ جی ڈی پی 4 فیصد تک رہنے کی اُمید ہے، مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ ایک ارب ڈالر سے زائد سرپلس رہا۔
وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ ہماری ترسیلات مارچ میں 3.8 ارب ڈالر رہیں، روشن ڈیجیٹل سرمایہ کاری کا اہم ذریعہ ہے، مارچ میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 260 ملین ڈالر آئے۔
انہوں نے کہا ہے کہ اپریل میں پاکستان نے بھاری بیرونی ادائیگیاں کیں، 75 کروڑ ڈالرز کا یورو بانڈ جاری کیا، مئی کے وسط میں 25 کروڑ ڈالرز کا پانڈا بانڈ جاری کرنے کا پلان ہے۔
محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ جون کے آخر تک زرمبادلہ ذخائر 18 ارب ڈالرز ہو جائیں گے۔ زرمبادلہ ذخائر 3 ماہ کی درآمدات کے مساوی ہوں گے.
وزیرِ خزانہ نے مزید کہا کہ ڈیجیٹل معیشت کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے، وزیرِ اعظم شہباز شریف ہر 2 ہفتے بعد اس پر اجلاس کرتے ہیں، ٹیرف اصلاحات بھی کی جا رہی ہیں۔
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹیرف رجیم، کسٹم ڈیوٹیز اور ریگولیٹری ڈیوٹیز میں کمی کی گئی ہے، پہلے سال خام مال اور درمیانی اشیاء پر ڈیوٹیز میں کمی آئی ہے، توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور گردشی قرضے میں کمی لائی جا رہی ہے۔