عالمی جوہری ادارے کے ہیڈکوارٹر ویانا میں پاکستان کیلئے ایک اہم سفارتی پیشرفت ہوئی ہے۔
ویانا میں پاکستانی سفارتخانے کی پریس ریلیز اور سوشل میڈیا پوسٹ کے مطابق عالمی جوہری ادارے International Atomic Energy Agency (IAEA) کے ہیڈکوارٹر ویانا میں پاکستان کے لیے ایک اہم سفارتی پیشرفت سامنے آئی ہے، جہاں ادارے کے ڈائریکٹر جنرل Rafael Mariano Grossi نے پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے نو تعینات چیئرمین ضیاء حسین شاہ کا پرتپاک استقبال کیا۔
یہ پیشرفت سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر جاری ایک پیغام کے ذریعے سامنے آئی، جس میں IAEA کے سربراہ نے اس ملاقات کو خوش آئند قرار دیا۔
ملاقات میں جوہری تحفظ (Nuclear Safety)، سیکیورٹی اور ریگولیٹری تعاون سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پاکستان کے ذمہ دارانہ جوہری کردار کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔
دریں اثناء ویانا میں پاکستان کے مستقل نمائندہ برائے اقوام متحدہ کامران اختر ملک نے اس پیشرفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے International Atomic Energy Agency کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات پاکستان پر عالمی اعتماد کا مظہر ہے اور اس سے بین الاقوامی جوہری اداروں کے ساتھ تعاون مزید مضبوط ہوگا۔
ماہرین کے مطابق اس اعلیٰ سطحی رابطے سے ناصرف پاکستان کی ساکھ میں اضافہ ہوگا بلکہ عالمی جوہری میدان میں اس کا کردار مزید مستحکم ہوگا۔
