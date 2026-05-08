یو اے ای کا ایران کے 2 بیلسٹک میزائل، 3 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ

متحدہ عرب امارات نے ایران کے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری بیان میں امارتی وزارت دفاع نے کہا کہ دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز کو تباہ کر دیے ہیں۔
بیان میں بتایا گیا کہ ایران کے یو اے ای پر اس حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
یو اے ای حکام نےمزید کہا کہ متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک فضائی دفاعی نظام مجموعی طور پر 551 بیلسٹک میزائل، 29 کروز میزائل اور 2,263 ڈرونز کو ناکام بنا چکا ہے۔
ایران نے تاحال اس تازہ پیش رفت پر کوئی ردِعمل ظاہر نہیں کیا۔