 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

یو اے ای کا ایران کے 2 بیلسٹک میزائل، 3 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
08 مئی ، 2026
فائل فوٹو
فائل فوٹو

متحدہ عرب امارات نے ایران کے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔

سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری بیان میں امارتی وزارت دفاع نے کہا کہ دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز کو تباہ کر دیے ہیں۔

ایرانی وزارت خارجہ کی یو اے ای پر میزائل و ڈرون حملے کی تردید

ایران نے متحدہ عرب امارات (یو اے ای) پر میزائل اور ڈرون سے حملے کی تردید کی ساتھ ہی یو اے ای کو امریکا اور اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ سے باز رہنے کا کہہ دیا۔

بیان میں بتایا گیا کہ ایران کے یو اے ای پر اس حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔

یو اے ای حکام نےمزید کہا کہ متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک فضائی دفاعی نظام مجموعی طور پر 551 بیلسٹک میزائل، 29 کروز میزائل اور 2,263 ڈرونز کو ناکام بنا چکا ہے۔

ایران نے تاحال اس تازہ پیش رفت پر کوئی ردِعمل ظاہر نہیں کیا۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید