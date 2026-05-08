تریشا کی پراسرار پوسٹ نے توجہ حاصل کرلی

تریشا کرشنن نے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر ایک پراسرار پوسٹ شیئر کی اور توجہ حاصل کرلی۔
43 سالہ تریشا کرشنن نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری میں ’آئی وائےکے وائے کے‘ ’اف یو نو، یو نو‘ یعنی اگر تم جانتے ہو تو تم جانتے ہو‘ لکھ کر مبہم پیغام شیئر کیا۔
اداکارہ کی پوسٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اداکار تھلاپتی وجے کی سیاسی جماعت تامل ناڈو اسمبلی میں 118 نشستوں کی اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگئی ہے۔
ساتھی اداکار کی سیاسی کامیابی کے پس منظر میں تریشا کرشنن کی خاموش مگر اشاروں سے بھری پوسٹ نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔
اداکارہ تریشا گزشتہ کئی ماہ سے مختلف سوشل میڈیا اشاروں کے باعث عوامی دلچسپی کا مرکز بنی ہوئی ہیں، ووٹنگ والے دن اُنہوں نے فلمی گانے کے ساتھ اپنی ووٹ ڈالنے کی تصویر پوسٹ کی تھی۔
ان کے اس پیغام کو سوشل میڈیا صارفین کی بڑی تعداد نے وجے اور اُن کی پارٹی کی خاموش حمایت قرار دیا تھا۔
اس سے قبل مارچ میں تھلاپتی وجے اور تریشا ایک شادی تقریب میں ساتھ موجود تھے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر قیاس آرائیوں نے اُڑان بھری۔
اس سارے معاملے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ تریشا کی 43ویں سالگرہ بھی اُسی دن تھی، جب وجے کی سیاسی جماعت انتخابی نتائج میں بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی۔
اداکارہ اُس دن مندر گئیں اور بعد میں انہیں وجے کی رہائش گاہ پر دیکھا گیا، جہاں وہ عوام کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔
اگرچہ تریشا یا وجے نے ان افواہوں یا قیاس آرائیوں پر کوئی واضح بیان نہیں دیا، لیکن سوشل میڈیا صارفین ان کے ہر اشارے کو سیاسی اور ذاتی تعلقات کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔
جنوبی بھارت سے تعلق رکھنے والی تامل اور تیلگو فلموں کی معروف اداکارہ تریشا کرشنن نے اتوار کو اداکار سے سیاستداں بننے والے اداکار وجے کی بطور وزیرِ اعلیٰ تامل ناڈو حلف برداری تقریب میں شرکت کے بعد خبروں کی زینت بنی رہیں۔ وہ اس تقریب میں تھلاپتی وجے کے والدین کے ساتھ موجود تھیں۔ پیر کو تریشا نے سوشل میڈیا پر اپنی پہلی پوسٹ شیئر کی، تاہم سب سے زیادہ توجہ اس کے کیپشن نے حاصل کی۔
اداکار شاہد کپور اور ایشان کھتر کی والدہ اور سینئر اداکارہ نیلما عظیم نے حال ہی میں اپنی ذاتی زندگی اور سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے بارے میں ایک بھارتی میڈیا ادارے کو دیئے گئے انٹرویو کے دوران اپنی تینوں ناکام شادیوں پر ہونے والے تبصروں اور سوشل میڈیا ٹرولنگ پر اپنے ردعمل کا اظہار کیا۔