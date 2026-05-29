کورین بینڈ ’بی ٹی ایس‘ نے ٹیلر سوئفٹ کو پیچھے چھوڑ کر بڑا اعزاز حاصل کر لیا

29 مئی ، 2026
فوٹو بشکریہ سوشل میڈیا
عالمی شہرت یافتہ کورین بوائے بینڈ ’بی ٹی ایس‘ نے امریکن میوزک ایوارڈز میں گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کو مات دے کر بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا۔

کے پاپ سنسیشن ’بی ٹی ایس‘ نے جنوبی کوریا کے قوانین کے مطابق اپنی ملٹری سروس مکمل کرنے کے اسٹیج پر واپس آتے ہی کامیابیوں کےجھنڈے گاڑنا شروع کر دیے۔

کورین میوزک بینڈ نے پیر کو لاس ویگاس میں منعقد ہونے والے امریکن میوزک ایوارڈز میں’آرٹسٹ آف دی ایئر‘ کی کیٹیگری میں کئی بڑے ناموں کو مات دے کر یہ ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔


’بی ٹی ایس‘ کو ’آرٹسٹ آف دی ایئر‘ کی کیٹیگری میں جن بڑے ناموں کے ساتھ نامزد کیا گیا تھا، ان میں ٹیلر سوئفٹ جیسا بڑا نام بھی شامل تھا، جو اب تک سب سے زیادہ امریکن میوزک ایوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں۔

اس کیٹیگری میں ٹیلر سوئفٹ کے علاوہ سبرینا کارپینٹر، بیڈ بنی، ہیری اسٹائلز، لیڈی گاگا اور دیگر بڑے نام بھی شامل تھے۔

کورین میوزک بینڈ نے ان تمام بڑے ناموں کو پیچھے چھوڑ کر یہ اعزاز اپنے نام کیا، جس پر اس بینڈ کے دنیا بھر میں موجود مداح خوشی سے نہال ہیں۔

واضح رہے کہ 2022ء میں بی ٹی ایس بینڈ کے ممبرز آر ایم، شوگا، جے ہوپ، جن، جنگ کوک، وی اور جم ان جنوبی کوریا کے قوانین کے مطابق مینڈیٹری ملٹری سروس مکمل کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔

ملٹری سروس مکمل کرنے بعد ’بی ٹی ایس‘ میوزک بینڈ نے 20 مارچ کو اپنا ایک نیا البم ریلیز کیا ہے اور اب دنیا کے مختلف ممالک میں بینڈ کے کنسرٹس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔

