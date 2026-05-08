دو لائن کیا بول دیں اتنا وائرل ہوگیا، جب شو آئے گا کیا ہوگا؟ روہت شرما

بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما کھیل سے جزوی ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں قدم رکھنے جارہے ہیں۔
بھارتی نجی چینل نے ایک دلچسپ ٹیزر جاری کیا ہے،جس میں روہت شرما مداحوں سے مزاحیہ انداز میں بات کرتے نظر آرہے ہیں۔
اس شو میں اُن کا مشہور جملہ ’کوئی گارڈن میں نہیں گھومے گا‘ کو مداح بار بار سننے کی فرمائش کرتے ہیں، اس بار بار کی درخواست پر روہت شرما پریشان ہوجاتے ہیں۔
پرومو کے ایک اور منظر میں روہت شرما اپنے اسسٹنٹ کو گھر کے ٹیرس گارڈن کا کام بند کرنے کا حکم دیتے ہیں، چینل نے اس مزاحیہ صورتحال کو شو کے پرومو میں نمایاں جگہ دی ہے۔
روہت شرما اس موقع پر کہتے ہیں ’دو لائن کیا بول دیں، اتنا وائرل ہوگیا، جب میرا پورا شو آئے گا توکیا ہوگا؟‘
اس شو کو سال کا سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ ڈیبیو قرار دیا جارہا ہے۔
جنوبی بھارت سے تعلق رکھنے والی تامل اور تیلگو فلموں کی معروف اداکارہ تریشا کرشنن نے اتوار کو اداکار سے سیاستداں بننے والے اداکار وجے کی بطور وزیرِ اعلیٰ تامل ناڈو حلف برداری تقریب میں شرکت کے بعد خبروں کی زینت بنی رہیں۔ وہ اس تقریب میں تھلاپتی وجے کے والدین کے ساتھ موجود تھیں۔ پیر کو تریشا نے سوشل میڈیا پر اپنی پہلی پوسٹ شیئر کی، تاہم سب سے زیادہ توجہ اس کے کیپشن نے حاصل کی۔
اداکار شاہد کپور اور ایشان کھتر کی والدہ اور سینئر اداکارہ نیلما عظیم نے حال ہی میں اپنی ذاتی زندگی اور سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے بارے میں ایک بھارتی میڈیا ادارے کو دیئے گئے انٹرویو کے دوران اپنی تینوں ناکام شادیوں پر ہونے والے تبصروں اور سوشل میڈیا ٹرولنگ پر اپنے ردعمل کا اظہار کیا۔