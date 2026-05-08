08 مئی ، 2026
دو لائن کیا بول دیں اتنا وائرل ہوگیا، جب شو آئے گا کیا ہوگا؟ روہت شرما

بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما کھیل سے جزوی ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں قدم رکھنے جارہے ہیں۔

بھارتی نجی چینل نے ایک دلچسپ ٹیزر جاری کیا ہے،جس میں روہت شرما مداحوں سے مزاحیہ انداز میں بات کرتے نظر آرہے ہیں۔

اس شو میں اُن کا مشہور جملہ ’کوئی گارڈن میں نہیں گھومے گا‘ کو مداح بار بار سننے کی فرمائش کرتے ہیں، اس بار بار کی درخواست پر روہت شرما پریشان ہوجاتے ہیں۔

پرومو کے ایک اور منظر میں روہت شرما اپنے اسسٹنٹ کو گھر کے ٹیرس گارڈن کا کام بند کرنے کا حکم دیتے ہیں، چینل نے اس مزاحیہ صورتحال کو شو کے پرومو میں نمایاں جگہ دی ہے۔

روہت شرما اس موقع پر کہتے ہیں ’دو لائن کیا بول دیں، اتنا وائرل ہوگیا، جب میرا پورا شو آئے گا توکیا ہوگا؟‘

اس شو کو سال کا سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ ڈیبیو قرار دیا جارہا ہے۔

