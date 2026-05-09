 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

امریکا نے یو ایف او سے متعلق فائلز جاری کر دیں

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
09 مئی ، 2026
امریکا نے یو ایف او سے متعلق فائلز جاری کر دیں

امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے وعدے کے مطابق امریکی محکمہ جنگ نے ایلین اور غیر زمینی مخلوق، نامعلوم فضائی مظاہر اور ناشناخت یافتہ فلائنگ آبجیکٹ سے متعلق سرکاری فائلوں کے جائزے اور مطالعہ کے لیے جاری کر دی ہیں۔

صدر ٹرمپ نے کہا یہ انکے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں شفافیت کے لیے اپنی انتظامیہ کو سرکاری فائلوں کی شناخت اور فراہم کرنے کی ہدایت کی جس پر سابقہ امریکی حکومتیں ناکام رہی ہیں۔

صدر ٹرمپ نے کہا ان نئی دستاویزات اور ویڈیوز کے ساتھ، لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آخر کیا ہورہا ہے؟ اس لیے مزے کریں اور لطف اٹھائیں۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید