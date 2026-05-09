ڈھاکا ٹیسٹ کا دوسرا دن، پاکستان نے ایک وکٹ پر 179 رنز بنالیے، اذان کی شاندار پرفارمنس

09 مئی ، 2026

پاکستان نے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک پہلی اننگز میں میزبان بنگلادیش کے خلاف ایک وکٹ پر 179 رنز بنالیے۔ اذان اویس 84 اور عبداللّٰہ فضل 37 رنز بنا کر کیریز پر موجود ہیں۔ دونوں ہی اپنا پہلا ٹیسٹ کھیل رہے ہیں۔ 

پاکستان کی اننگز کا آغاز اچھا رہا تھا، تاہم قومی ٹیم کو پہلا اور اب تک کا واحد نقصان 101 رنز پر اٹھانا پڑا تھا جب بائیں ہاتھ کے بلے باز امام الحق 45 رنز بنا کر مہدی حسن میراز کا شکار بنے۔ 

میرپور ڈھاکہ کے شیر بنگلا کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ کے دوسرے دن بنگلادیشی بیٹرز مشفق الرحیم اور لٹن داس نے جاری پہلی اننگز دوبارہ شروع کی۔ 

کھیل کے آغاز کے کچھ دیر بعد ہی تجربہ کار مشفق الرحیم نے اپنی نصف سنچری مکمل کی اور ٹیم کیلئے دن کا اچھا آغاز فراہم کرتے ہوئے رنز بنانے کا سلسلہ جاری شروع کیا۔ 

تاہم پاکستانی بولرز کی جانب سے تباہ کن بولنگ کا سلسلہ آغاز ہوا تو وقفے وقفے کے ساتھ بنگلادیش کی وکٹیں گرنے لگیں اور پہلے دن کے اسکور 301 رنز میں صرف 112 رنز کا مزید اضافہ ہوسکا اور پوری ٹیم 413 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔

کھیل کے پہلے دن نجم الحسن شانتو 101، مومن الحق 91 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ محمود الحسن جوائے 8 اور شادمان اسلام 13 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ 

دوسرے دن مشفیق الرحیم 71، لٹن داس 33، مہدی حسن میراز 10 اور تیج الاسلام 17رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

پاکستان کے محمد عباس نے 5 اور شاہین آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کیں جبکہ نعمان علی اور حسن علی نے ایک، ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

