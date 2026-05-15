 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

جعلی ادویات کیخلاف کریک ڈاؤن تیز، کراچی میں بڑے نیٹ ورکس بے نقاب

تازہ ترین
صحت
15 مئی ، 2026
---فائل فوٹو
---فائل فوٹو

ملک بھر میں جعلی اور غیر رجسٹرڈ ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے جبکہ کراچی میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران متعدد کامیاب کارروائیاں کی گئی ہیں۔

 وزارتِ صحت کے ترجمان کے مطابق غیر قانونی ادویات کی تیاری اور فروخت میں ملوث نیٹ ورکس پر مختلف علاقوں میں چھاپے مارے گئے۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ کارروائیوں کے دوران بڑی مقدار میں جعلی اور غیر رجسٹرڈ ادویات برآمد کر کے ضبط کر لی گئیں۔

میڈیسن مارکیٹ کی 20 دکانوں سے بھاری مقدار میں مشکوک ادویات برآمد

کراچیایف آئی اے نے غیر قانونی ادویات کی فروخت اور...

دوسری جانب وفاقی وزیرِ صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے عناصر کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔

اُنہوں نے مزید کہا کہ جعلی اور غیر رجسٹرڈ ادویات کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور غیر قانونی کاروبار میں ملوث عناصر کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ 

وزیر صحت نے یہ بھی کہا کہ گرفتار افراد کے خلاف ڈرگ ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

صحت سے مزید