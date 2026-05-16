بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے شہری کی ہلاکت، کے الیکٹرک کو 1 کروڑ 35 لاکھ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم

سینئر سول جج سٹی کورٹ نے بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے شہری کے جاں بحق ہونے سے متعلق درخواست میں کے الیکٹرک کو 1 کروڑ 35 لاکھ روپے بطور ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔
دورانِ سماعت درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ شہری شیخ سعد 2019ء میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوا، علاقہ مکینوں کی کے الیکٹرک کو پول میں کرنٹ کی شکایت کے باوجود کارروائی نہیں کی گئی، کے الیکٹرک بجلی کے نظام اور تنصیبات کی مناسب دیکھ بھال میں ناکام رہی۔
کے الیکٹرک کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ متعلقہ پول کے الیکٹرک کی ملکیت نہیں، کرنٹ کا اخراج نجی جنریٹر کے تاروں سے ہوا، کے الیکٹرک کی تنصیبات مکمل طور پر محفوظ ہیں، متوفی شہری نے خطرناک مقام کے قریب جا کر اپنی جان خطرے میں ڈالی۔
عدالت نے کہا کہ بجلی سے متعلق ادارے پر عوام کے تحفظ کی غیر معمولی ذمے داری عائد ہوتی ہے، کھمبے پر دیگر اداروں کے تار کی موجودگی سے کے الیکٹرک اپنی ذمے داری سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا، بجلی کی ترسیل کے نظام اور عوامی مقامات کو محفوظ بنانا کے الیکٹرک کی ذمے داری ہے۔
عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عوامی مقام پر نصب پول میں کرنٹ ہونا بذاتِ خود غفلت کا ثبوت ہے، متوفی کی بچے کو بچانے کی کی کوشش کو مکمل غفلت نہیں قرار دیا جا سکتا، انسانی جان بچانے کی کوشش کو قانون نرم نظر سے دیکھتا ہے، کے الیکٹرک 90 روز میں دعویٰ کنندگان کو ہرجانے کی ادائیگی کرے۔