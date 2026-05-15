جیکب آباد میں پسند کی شادی پر کئی گھروں کو آگ لگا دی گئی

مکیش روپیتا
15 مئی ، 2026
جیکب آباد میں پسند کی شادی پر کئی گھروں کو آگ لگا دی گئی

جیکب آباد کے گاؤں صدیق آرائیں میں پسند کی شادی پر کئی گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ 

جیکب آباد پولیس کے مطابق مسلح ملزمان اندھا دھند فائرنگ کرتے رہے، گھروں کو جلانے پر 12 نامزد سمیت 32 ملزمان پر دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ 

ایس ایس پی کے مطابق واقعہ 5 مئی کو پیش آیا، 5 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔ مقدمے میں نامزد مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔

ایس ایس پی کے مطابق ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان نے پسند کی شادی کرنے پر گاؤں کو آگ لگائی۔ گاؤں صدیق آرائیں اور گاؤں غازی خان چنہ کے جوڑے نے حیدر آباد کی عدالت میں پسندکی شادی کی تھی۔ 

بستی کو آگ لگانے پر درجنوں خاندانوں کو کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔

