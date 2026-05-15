جیکب آباد میں پسند کی شادی پر کئی گھروں کو آگ لگا دی گئی

جیکب آباد کے گاؤں صدیق آرائیں میں پسند کی شادی پر کئی گھروں کو آگ لگا دی گئی۔
جیکب آباد پولیس کے مطابق مسلح ملزمان اندھا دھند فائرنگ کرتے رہے، گھروں کو جلانے پر 12 نامزد سمیت 32 ملزمان پر دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
ایس ایس پی کے مطابق واقعہ 5 مئی کو پیش آیا، 5 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔ مقدمے میں نامزد مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔
ایس ایس پی کے مطابق ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان نے پسند کی شادی کرنے پر گاؤں کو آگ لگائی۔ گاؤں صدیق آرائیں اور گاؤں غازی خان چنہ کے جوڑے نے حیدر آباد کی عدالت میں پسندکی شادی کی تھی۔
بستی کو آگ لگانے پر درجنوں خاندانوں کو کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔