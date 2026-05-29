وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکریٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی سے مکہ میں ملاقات

29 مئی ، 2026
فوٹو: سوشل میڈیا۔ریڈیو پاکستان

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل محمد العیسٰی سے مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر علاقائی امور سے متعلق متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 

وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلامی شعور و بیداری کو فروغ دینے میں رابطہ عالم اسلامی کی کوششوں کو سراہا۔

سعودی ولی عہد کی جانب سے منیٰ پیلس میں سالانہ استقبالیہ، غیرملکی سربراہان شریک

سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے منیٰ پیلس میں سالانہ استقبالیے کا اہتمام کیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے سربراہان مملکت، خادم حرمین شریفین کے مہمانوں اور حج وفود کے سربراہان کا خیر مقدم کیا۔

محسن نقوی نے کہا کہ سعودی حکومت نے رواں سال حجاج کرام کی دیکھ بھال کے لیے شاندار انتظامات کیے۔

وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ حجاج کے لیے بہترین انتظامات پر سعودی قیادت کے شکر گزار ہیں، پاکستان اور سعودی عرب تاریخی اسلامی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔

