فوجی دستے دینے والے ممالک عالمی امن میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں: وزیرِاعظم شہباز شریف

وزیرِ اعظم شہباز شریف نے یو این امن دستوں کے عالمی دن پر پیغام میں اقوامِ متحدہ کے پرچم تلے خدمات انجام دینے والے مرد و خواتین کوخراجِ تحسین پیش کیا ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ یہ دن امن محافظین کی گراں قدر خدمات اور قربانیوں کو تسلیم کرنے کے لیے مخصوص ہے، اس سال اس دن کا موضوع امن میں سرمایہ کاری رکھا گیا ہے، یہ دن دنیا بھر میں انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے سیاسی عزم اور مالی معاونت کی اہمیت اجاگر کرتا ہے۔
وزیرِاعظم کا کہنا ہے کہ 20 لاکھ سے زائد مرد و خواتین اقوامِ متحدہ کے 70 سے زیادہ امن مشنز میں خدمات انجام دے چکے ہیں، پاکستان یو این امن مشنز میں سب سے طویل عرصے سےخدمات انجام دینے والے ممالک میں شامل ہے، فوجی دستے دینے والے ممالک عالمی امن و سلامتی کے قیام میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اجتماعی طور پر امن کو ایک مشترکہ عالمی ترجیح قرار دینے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، 1960ء سے اب تک پاکستان نے 48 سے زائد یو این امن مشنز میں 2 لاکھ 35 ہزار سے زیادہ اہلکار بھیجے، 2 لاکھ 35 ہزار سے زیادہ اہلکاروں میں 500 سے زائد خواتین امن محافظین بھی شامل ہیں۔
شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قومی فخر کی بات ہے کہ پاکستان آج اقوامِ متحدہ کے امن مشنز میں پانچواں بڑا حصہ دار ملک ہے، 4 ہزار 400 سے زائد اہلکار دورانِ ڈیوٹی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، 181 سے زائد پاکستانی امن محافظین بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں میں شامل ہیں، پاکستان اپنے شہداء اور تمام بہادر بیٹوں اور بیٹیوں پر فخر کرتا ہے۔