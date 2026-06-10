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امریکا نے عمان میں آئل ٹینکرکو نشانہ بنانے کی تصدیق کردی

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بین الاقوامی خبریں
10 جون ، 2026
امریکا نے عمان میں آئل ٹینکرکو نشانہ بنانے کی تصدیق کردی

امریکی سینٹ کام نے خلیج عمان میں آئل ٹینکر کے انجن روم کو نشانہ بنانے کی تصدیق کردی۔

امریکی افواج نے 9 جون کی رات خلیجِ عمان میں ایک آئل ٹینکر کو ناکارہ بنا دیا، جو ایران سے تیل کی ترسیل کے لیے جاری ناکہ بندی کی مبینہ خلاف ورزی کرتے ہوئے سفر کر رہا تھا۔

سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ خلیج عمان میں آئل ٹینکر کے انجن روم کو نشانہ بنایا تھا، امریکی ہدایات پرعمل نہ کرنے پر آئل ٹینکر کے انجن روم کو نشانہ بنایا گیا تھا۔

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برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق آئل ٹینکر کے انجن روم میں آگ لگنے سے ایک شخص ہلاک، 3 لاپتا ہوئے ہیں، آئل ٹینکر پر موجود 28 افراد کے عملے میں سے 24 بھارتی ہیں۔

امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جہاز کے عملے کو متعدد بار امریکی فورسز کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا، تاہم مبینہ طور پر عدم تعمیل پر ایک امریکی طیارے نے جہاز کے انجن روم کو درست نشانے والے ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔

بیان کے مطابق 13 اپریل کو ناکہ بندی کے آغاز کے بعد اب تک امریکی افواج 8 ایسے جہازوں کو ناکارہ بنا چکی ہیں, جبکہ 134 جہازوں کو راستہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا۔

سینٹ کام کا مزید کہنا ہے کہ انسانی امداد کی ترسیل میں شامل 42 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

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