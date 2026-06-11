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لیڈر کی رہائی کیلئے احتجاج کریں لیکن ادارے کی بے توقیری نہ کریں: خواجہ آصف

وقار ستی
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قومی خبریں
11 جون ، 2026
وزیرِ دفاع خواجہ آصف—فائل فوٹو
وزیرِ دفاع خواجہ آصف—فائل فوٹو

وزیرِ دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ لیڈر کی رہائی کے لیے احتجاج ضرور کریں لیکن ادارے کو بے توقیر نہ کیا جائے۔

قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور باقیوں نے بھی سزائیں کاٹی ہیں۔

خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ہم نے سسٹم اور ایوان کے تقدس کو داؤ پر نہیں لگایا، نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں نہیں جانا چاہتا۔

قتل و غارت سے رائے، سوچ مسلط کرنے والوں کے مقاصد کچھ اور ہیں، خواجہ آصف

وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ قتل و غارت سے اپنی رائے اور سوچ مسلط کرنے والوں کے مقاصد کچھ اور ہیں۔

انہوں نے کہا کہ سوا 2 سال میں کارروائی کا محور تحریکِ انصاف کے لیے ان کے لیڈر ہیں، یہ لوگ ایوان کی کارروائی میں حصہ نہیں لیتے، اس ادارے کو بھی ایک شخص کے لیے نشانہ بنایا۔

خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ شخصیات تو آنی جانی چیز ہیں، آنے والی نسلیں آگے آئیں گی، بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا سے چلی گئیں، اِن لوگوں کے رویے درست نہیں ہیں۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے لیڈر کی ان کو ہدایات آتی ہوں، مگر کوئی باہر سے اس ادارے کو کاری ضرب نہیں لگا سکتا۔

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