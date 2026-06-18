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عباس عراقچی کا اطالوی ہم منصب انتونیو تاجانی سے ٹیلیفونک رابطہ، مفاہمتی یادداشت پر تبادلۂ خیال

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بین الاقوامی خبریں
18 جون ، 2026
—فائل فوٹوز
—فائل فوٹوز

ایران کے وزیرِ خارجہ عباس عراقچی کا اطالوی ہم منصب انتونیو تاجانی سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔

عرب میڈیا کےمطابق عباس عراقچی اور انتونیو تاجانی نے اس ٹیلیفونک رابطے میں ایران اور امریکا کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر تبادلۂ خیال کیا۔

’اسلام آباد مفاہمتی یادداشت‘ کے نام سے امریکا ایران معاہدہ، 14 نکات جاری

امریکی صدر ٹرمپ نے فرانس میں صدر میکرون کے ساتھ عشائیے میں ایم او یو پر دستخط کیے ،ترجمان ایرانی وزارتِ خارجہ نے بھی مفاہمتی یادداشت کے متن پر ایرانی صدر کے الیکٹرانک دستخط کی تصدیق کی۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں استحکام اور سلامتی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ معاہدہ امن کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے۔

واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران امریکا مفاہمتی یادداشت پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی موجودگی میں دستخط کیے ہیں اور اس مفاہمتی یادداشت کا ٹائٹل اسلام آباد مفاہمتی یادداشت رکھا گیا ہے۔

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