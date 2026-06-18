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یوکرین کا رواں ہفتے دوسری بار ماسکو کی آئل ریفائنری پر حملہ

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بین الاقوامی خبریں
18 جون ، 2026
فوٹو بشکریہ غیر ملکی میڈیا
فوٹو بشکریہ غیر ملکی میڈیا

رواں ہفتے یوکرین نے دوسری بار روس کے دارالحکومت ماسکو کی آئل ریفائنری پر حملہ کر دیا۔

یوکرینی صدر زیلنسکی نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ روس کے روستوف ریجن اور روسی زیرِ قبضہ یوکرینی علاقوں میں بھی اہداف پر حملے کیے ہیں۔

روسی حکام کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے گزشتہ رات ماسکو سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں 555 یوکرینی ڈرونز تباہ کر دیے۔

لڑائی بہت ہوچکی، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، زیلنسکی کا پیوٹن کو خط

یوکرینی صدر زیلنسکی نے روسی ہم منصب پیوٹن کو دوطرفہ ملاقات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ لڑائی بہت ہوچکی، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔

حکام نے کہا ہے کہ حفاظتی اقدامات کے تحت ماسکو کے رنگ روڈ پر ٹریفک جزوی طور پر معطل ہے جبکہ ماسکو کے تمام بڑے ایئر پورٹس پر پروازیں بھی عارضی طور پر روک دی گئی ہیں۔

روسی حکام کے مطابق روستوف ریجن میں ڈرون حملوں کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک، 2 زخمی اور 2 تجارتی تنصیبات میں آگ لگ گئی۔

ادھر یوکرینی حکام نے کہا ہے کہ روس نے بھی دارالحکومت کیف پر میزائل حملے کیے، جس کے دوران شہر میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔

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