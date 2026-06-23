غزہ: چند ماہ میں بچوں کی شرح پیدائش 67 فیصد کم ہوگئی

غزہ کی پٹی میں محکمہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منیر البرش نے کہا کہ غزہ میں چند ماہ میں بچوں کی شرح پیدائش میں 67 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
عرب میڈیا کے مطابق منیر البرش نے اپنے بیان میں کہا کہ نومبر 2025 میں 6 ہزار 76 بچوں کی پیدائش ریکارڈ کی گئی تھی، تاہم اپریل 2026 میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد 2 ہزار تک کم ہوگئی۔
ڈی جی محکمہ صحت نےکہا غزہ میں صحت اور آبادیاتی سنگین انسانی بحران سے حمل ضائع ہونے کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔
ڈاکٹر منیر البرش نے مزید کہا کہ اپریل 2026 میں ایک ہزار میں سے 460 حمل ضائع ہونے کے کیسز ریکارڈ ہوئے۔ غزہ میں حمل ضائع ہونے کی موجودہ شرح بین الاقوامی اوسط شرح سے 3 گنا زیادہ ہے، جہاں 57 فیصد حاملہ خواتین خون کی کمی کا شکار ہیں۔