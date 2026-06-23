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ایلون مسک کا 1 ہفتے میں 350 ارب ڈالر کا نقصان

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بین الاقوامی خبریں
23 جون ، 2026
ایلون مسک کا 1 ہفتے میں 350 ارب ڈالر کا نقصان

دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کو ایک ہفتے میں 350 ارب ڈالر کا نقصان ہوگیا۔

امریکی جریدے کے مطابق مسک کی دولت میں یہ کمی اسپیس ایکس کے شیئرز میں تقریباً 30 فیصد گراوٹ کی وجہ سے ہوئی۔

اب ایلون مسک کی مجموعی دولت 1 اعشاریہ 45 ٹریلین ڈالرز سے کم ہو کر تقریباً 1 اعشاریہ 1 ٹریلین ڈالرز رہ گئی ہے۔

جریدے کے مطابق چند روز قبل اسپیس ایکس کی شاندار لسٹنگ نے سرمایہ کاروں میں جوش پیدا کر دیا تھا لیکن اب اے آئی منصوبوں کے لیے نئی فنڈنگ اور بڑھتے اخراجات کے خدشات نے مارکیٹ کا موڈ بدل دیا ہے۔

اس دباؤ کا اثر صرف اسپیس ایکس تک محدود نہیں رہا، بلکہ کئی دیگر عالمی ٹیک مارکیٹس بھی دباؤ کا شکار ہیں۔

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