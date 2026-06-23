 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

ایران ایٹمی تنصیبات کے مکمل معائنے پر رضامند ہے، ٹرمپ کا دعویٰ

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
23 جون ، 2026
ایران ایٹمی تنصیبات کے مکمل معائنے پر رضامند ہے، ٹرمپ کا دعویٰ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اپنی ایٹمی تنصیبات کے مکمل معائنے پر رضا مند ہے۔

ایک بیان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دوبارہ ناکہ بندی کی ضرورت پڑی تو امریکی بحری جہاز اپنی جگہ موجود ہیں۔

جوہری مقامات پر آئی اے ای اے کے معائنہ کاروں کو آنے کی اجازت دینے کا کوئی ارادہ نہیں: اسماعیل بقائی

اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں ایرانی وفد نے سربراہ آئی اے ای اے گروسی سے ملاقات نہیں کی۔

انہوں نے کہا کہ ایران اپنی ایٹمی تنصیبات کے مکمل معائنے پر رضامند ہے، اگر تہران راضی نہ ہوتا تو مزید بات چیت ہی نہ ہوتی۔

امریکی صدر نے مزید کہا کہ ایسا نہیں لگتا کہ دوبارہ ناکہ بندی کی ضرورت پڑے گی، بحال ایرانی اثاثے امریکا کے زیر کنٹرول بینک اکاؤنٹس میں رکھےجائیں گئے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ رقوم صرف امریکا سے خوراک اور طبی سامان کی خریداری کے لیے استعمال ہوں گی، رقم سے ایران امریکی مکئی، گندم اور سویابین خرید سکے گا۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید